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  • 19.01.2020 16:28
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 16:33

larda ler çakıldı! 32 günlük vadeli mevduat faizi ne oldu?

Merkez sı tarafından yapılan indirimi sonrasında, en yüksek mevduat faizi veren banka değişti.  %12,10 oranını koruyarak Fibabank'ın önüne geçti.  faiz indirimi sonrası bankaların mevduat faiz oranları düşmüştü. Mevduat yatırımcısını kara kara düşündüren haberin ardından en yüksek mevduat faiz oranları reel getiride yatırımcısını zarara uğratıyor! Bankaların en yüksek vadeli hesap faiz oranlarını sundukları 32 günlük mevduat faizleri ve hoş geldin faizi kampanyaları bile mevduat yatırımcısını enflasyona karşı koruyamıyor. Bu bağlamda Ziraat, Akbank, , ING, TEB ve mevduat faizlerini sayfamızda verdik. İşte bankaların 32 günlük

Bankalarda faizler çakıldı! 32 günlük vadeli mevduat faizi ne oldu?

En yüksek faizi hangi banka veriyor? Sorusu şuan da en fazla konuşulan konular arasında yer alıyor. Bankaların vadeli mevduat faizleri en yüksek 32 günlük vadede sunuluyor. Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi sonrasında, en yüksek mevduat faizi veren banka değişti. Burgan Bank %12,10 oranını koruyarak Fibabank'ın önüne geçti. Mevduat; süreli ya da süresiz, karşılıklı ya da karşılıksız bankaya yatırılan para, döviz ya da kıymetli madenlere verilen isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir kişi ya da kurum adına banka nezdinde kayıt altına almak için açılır. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir. Müşteri vadeli hesaplardan da dilediği zaman para çekme hakkına sahiptir.

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