En yüksek faizi hangi banka veriyor? Sorusu şuan da en fazla konuşulan konular arasında yer alıyor. Bankaların vadeli mevduat faizleri en yüksek 32 günlük vadede sunuluyor. Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi sonrasında, en yüksek mevduat faizi veren banka değişti. Burgan Bank %12,10 oranını koruyarak Fibabank'ın önüne geçti. Mevduat; süreli ya da süresiz, karşılıklı ya da karşılıksız bankaya yatırılan para, döviz ya da kıymetli madenlere verilen isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir kişi ya da kurum adına banka nezdinde kayıt altına almak için açılır. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir. Müşteri vadeli hesaplardan da dilediği zaman para çekme hakkına sahiptir.

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