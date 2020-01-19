2020 yıl sonu dolar kuru ve enflasyon ne kadar olacak? Sorusu yanıt buldu. Merkez Bankası tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada 2020 yıl sonu dolar kuru ile enflasyon beklentisine yer verildi. İşte dolar kuru beklentisi. Merkez Bankası tarafından yayımlanan duyuruda 2020 yılı sonunda dolar kurunun 6.41 olacağının beklendiğine, Ocak 2021 'de ise 6,43 TL olacağına yer verildi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,07 iken, bu anket döneminde yüzde 9,54 olmuştur.

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