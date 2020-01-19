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  • 20.01.2020 09:30
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 09:30

20 Ocak ve var mı? 80 bin kişiye müjde! ’ler için 2020 yılında taşeron kadrosu şartları nedir?

Taşeron işçiler ile ilgili son haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda taşerondan kadroya geçiş düzenlemesinin ardından kadroya geçiş umudunu sürdüren 80 bin işçisi bulunuyor. KİT kanunu hükmünce görevlerini sürdüren, Tedaş, Et ve Süt Kurumu, Eti Maden İşletmesi, Devlet Malzeme Ofisi, Çay işletmeler, Makine Kimya Endüstrisi, Toprak Mahsulleri Ofisi, TCDD, TKİ, Türkiye Petrolleri, TTK kurumlarında istihdam edilen ve taşeron statüde bulunan yaklaşık 80 bin kişi 4/d statüsünde sürekli işçi kadrosu beklemekte. Peki KİT taşeron işçisi kadro ve başvuru kriterleri nelerdir? Taşeron işçi için ek ödeme yapılacak mı? İşte detaylar takvim.com.tr'de

2020 yılında KİT’lere taşeron kadrosu geçişi nasıl yapılacak?

Kamu İktisadi Teşebbüsleri KİT taşeron işçileri kadroya geçiş umudunu son açıklanan finansman programı ile ileriye taşırken, 80 bin kit çalışanı atılacak yeni bir adıma kilitlendi. 80 bin kit işçisi başvuruda istenilecek şartlar neler? Konu hakkında işçiler yaklaşık 80 bin kişinin geçişi için gözlerini gelecek habere çevirdi. KİT işçilerinden elektrik dağıtım şirketlerinde görev yapan 4 bin 200 işçi Mart ayı içerisinde sürekli işçi statüsüne geçiş yapmak için dilekçe sunduklarını belirtmişlerdi. Peki taşeron işçiye ek ödeme ve zam yapılacak mı? İşte detaylar takvim.com.tr'de

TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA ZAM VE KADRO HABERLERİ

Detaylar bir sonraki sayfada...

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HaberlerEkonomi Haberleri20 Ocak taşeron işçiye ek ödeme ve zam var mı? 80 bin kişiye müjde! KİT’ler için 2020 yılında taşeron kadrosu şartları nedir?
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