Kamu İktisadi Teşebbüsleri KİT taşeron işçileri kadroya geçiş umudunu son açıklanan finansman programı ile ileriye taşırken, 80 bin kit çalışanı atılacak yeni bir adıma kilitlendi. 80 bin kit işçisi başvuruda istenilecek şartlar neler? Konu hakkında işçiler yaklaşık 80 bin kişinin geçişi için gözlerini gelecek habere çevirdi. KİT işçilerinden elektrik dağıtım şirketlerinde görev yapan 4 bin 200 işçi Mart ayı içerisinde sürekli işçi statüsüne geçiş yapmak için dilekçe sunduklarını belirtmişlerdi. Peki taşeron işçiye ek ödeme ve zam yapılacak mı? İşte detaylar takvim.com.tr'de

TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA ZAM VE KADRO HABERLERİ

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