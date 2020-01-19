Ziraat Bankası kredi hesaplama, şartları ve son durum nedir? Bankacılık sektörünün en istikrarlı ve en kaliteli hizmet alınan bankaları arasına girmeyi başaran Ziraat Bankası kredi faiz oranları merak ediliyor. Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları daha da düşer mi, son durum ne? Bankanın birkaç aydır yüzde 0,99 oranından kullandırdığı faiz oranında daha da düşüş olup olmayacağı merak ediliyordu. Bu bağlamda Ziraat Bankası sıfır ev alımlarında kredi faiz oranını 0,79'a düşürdü. Kamu bankalarının son dönemde başlattığı konut kredisi kampanyalarına birçok özel banka da dahil olmuştu. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

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