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  • 19.01.2020 16:43
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 16:49

19 Ocak konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi güncel oranları açıklandı

Kredi oranları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bu bağlamda en fazla ilgi gösterilen banka ise oluyor. , taşıt ve ihtiyaç kredisi güncel oranları sayfamızda yer almaktadır. Bankaların en uygun kredi faiz oranları 2020 yılında anlık değişiyor. Ziraat Bankası kredi faiz indirimi öncülüğünde başlayan faiz indirimini derledik. Ziraat Bankası sıfır ev alımlarında faiz oranını 0,79'a düşürmüştü. Ziraat Bankası konut kredisinde dört farklı paket sunuyor. ''Çalışanın artısı konut kredisi'' paketinde %0,99 faiz uygulayan banka, 180 aya kadar vade imkanı tanıyor. Ziraat Bankası, 180 ay vadeye kadar en fazla 5.000.000 TL konut kredisi imkanı tanıyor. Detaylarını takvim.com.tr'den okuyabilirsiniz.

Ziraat Bankası 19 Ocak konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Ziraat Bankası kredi hesaplama, şartları ve son durum nedir? Bankacılık sektörünün en istikrarlı ve en kaliteli hizmet alınan bankaları arasına girmeyi başaran Ziraat Bankası kredi faiz oranları merak ediliyor. Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları daha da düşer mi, son durum ne? Bankanın birkaç aydır yüzde 0,99 oranından kullandırdığı faiz oranında daha da düşüş olup olmayacağı merak ediliyordu. Bu bağlamda Ziraat Bankası sıfır ev alımlarında kredi faiz oranını 0,79'a düşürdü. Kamu bankalarının son dönemde başlattığı konut kredisi kampanyalarına birçok özel banka da dahil olmuştu. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

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