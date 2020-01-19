19 Ocak EYT son dakika haberi: Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren EYT hakkında yeni haberler var. Mevcut sistemde primini dolduran emekli adayı emeklilik yaşını beklemek zorunda. Peki 5000 günlük prim günü ödemesi yapanlar erken emekli olacak mı? İşte EYT hakkında 19 Ocak son haberleri.... Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Selçuk yaptığı açıklamada, "Emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalamasının 43-47 olduğunu söyleyen Selçuk, "Bunların yüzde 80-90'ı da çalışmaya devam ediyor'' dedi.

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