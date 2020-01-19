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  • 19.01.2020 09:59
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 10:04

haberi: Bakan'dan EYT açıklaması!

haberleri gelmeye devam ediyor. EYT ile ilgili gelişmeler milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu anlamda peşi sıra açıklamalar yapılıyor. Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması geldi. EYT için son durum bilgilerini paylaşan Selçuk, çalışmaların devam ettiğini ve durumun maliyetini aktardı. Zaman zaman milletvekilleri tarafından gündeme getirilen EYT yasası 2019'da çıkmadı. Son ana kadar çözüm bekleyen Emeklilikte yaşa takılanlar umutlarını 2020 yılına taşıdı. EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. Peki EYT 2020'de çıkacak mı yeni haber geldi.

EYT son haber EYT 2020'de çıkacak mı yeni haber geldi

19 Ocak EYT son dakika haberi: Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren EYT hakkında yeni haberler var. Mevcut sistemde primini dolduran emekli adayı emeklilik yaşını beklemek zorunda. Peki 5000 günlük prim günü ödemesi yapanlar erken emekli olacak mı? İşte EYT hakkında 19 Ocak son haberleri.... Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Selçuk yaptığı açıklamada, "Emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalamasının 43-47 olduğunu söyleyen Selçuk, "Bunların yüzde 80-90'ı da çalışmaya devam ediyor'' dedi.

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