Sosyal yardımların % 78’i engelli ve yaşlılara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlar hakkındaki doğru ve yanlışları grafikle anlattı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un sosyal medya hesabından paylaştığı grafikte şu veriler paylaşıldı:
Türkiye, dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke oldu. Sosyal yardım programları çeşitlendirilerek erişilen hane sayısı 3.4 milyona ulaştı.
Sosyal yardımların yüzde 90'ı nakdi olarak yapıldı.
Yardımların yüzde 86'sı 'düzenli ve hak temellidir.
2 milyon sosyal yardım yararlanıcısına alışveriş ve para çekme imkanı sağlayan PTT Kart verildi.
Sosyal yardımların yüzde 78'i işgücü piyasası dışındaki engelli ve yaşlılara yapıldı.
ERKEN EMEKLİLİK İMKANI
Engelli çocuğu olan annelere emeklilik için prim ve yaş desteği sağlanıyor. 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, emeklilik yaşı da 1 yıl düşüyor.
Türkiye, dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke oldu. Sosyal yardım programları çeşitlendirilerek erişilen hane sayısı 3.4 milyona ulaştı.
Sosyal yardımların yüzde 90'ı nakdi olarak yapıldı.
Yardımların yüzde 86'sı 'düzenli ve hak temellidir.
2 milyon sosyal yardım yararlanıcısına alışveriş ve para çekme imkanı sağlayan PTT Kart verildi.
Sosyal yardımların yüzde 78'i işgücü piyasası dışındaki engelli ve yaşlılara yapıldı.
ERKEN EMEKLİLİK İMKANI
Engelli çocuğu olan annelere emeklilik için prim ve yaş desteği sağlanıyor. 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, emeklilik yaşı da 1 yıl düşüyor.
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