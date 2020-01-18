İş Bankası’na 5 kat talep oldu

Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda 750 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 5. yılda geri çağırma opsiyonu bulunan sermaye benzeri bir tahvil ihracı gerçekleştirdi. Faiz oranı yüzde 7.75 seviyesindeki ihraca, 3.5 milyar doların üzerinde talep geldi. Tahvilin getiri seviyesi revize edildi ve başlangıcın 50 baz puan altında sonuçlandırıldı.
- Ekonomi
- 18.01.2020
- Gazete
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