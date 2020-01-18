Zamlı maaşlarını almaya başlayan emeklilere, bir iyi haber de promosyon ödemelerinde geldi. Bankalar daha fazla emekli müşteri kazanmak için promosyonda yarışıyor.
- Ekonomi
- 18.01.2020
- Gazete
Emekliye 600 TL! 2020 emekli promosyon ücretleri ne kadar olacak?
Zamlı maaşlarını almaya başlayan emeklilere, bir iyi haber de promosyon ödemelerinde geldi. Bankalar daha fazla emekli müşteri kazanmak için promosyonda yarışıyor. Emekliler için ikinci promosyon dönemi yaklaşırken; tutar da artacak. Kamu bankalarında promosyonun 500-600 lira seviyesine çıkması bekleniyor. Peki, emekli promosyonu ile birlikte maaşlarda ne kadar artış olacak? Ne kadar promosyon ödemesi yapılacak? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...
Zamlı maaşlarını almaya başlayan emeklilere, bir iyi haber de promosyon ödemelerinde geldi. Bankalar daha fazla emekli müşteri kazanmak için promosyonda yarışıyor.
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