Bugünkü
Takvim

ye 600 TL! 2020 emekli ücretleri ne kadar olacak?

Zamlı maaşlarını almaya başlayan lere, bir de ödemelerinde geldi. lar daha fazla emekli müşteri kazanmak için promosyonda yarışıyor. Emekliler için ikinci promosyon dönemi yaklaşırken; tutar da artacak. Kamu bankalarında promosyonun 500-600 lira seviyesine çıkması bekleniyor. Peki, emekli promosyonu ile birlikte maaşlarda ne kadar artış olacak? Ne kadar promosyon ödemesi yapılacak? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...



Zamlı maaşlarını almaya başlayan emeklilere, bir iyi haber de promosyon ödemelerinde geldi. Bankalar daha fazla emekli müşteri kazanmak için promosyonda yarışıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEmekliye 600 TL! 2020 emekli promosyon ücretleri ne kadar olacak?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri