Stajyerin emeklilik hakkı | Staj sigortası başlangıç sayılıyor mu? Milyonlarca kişinin merak ettiği konuların başında staj sigortasının emekliliğe etkisi oluyor. Emekli olabilmek için primlerini hesaplayan vatandaşlar staj yaptıkları zamanda düzenlenen sigortanın primlere etkisi olup olmadığını araştırıyor. Peki bu dönemde ödenen primler emeklilik hesabını etkiler mi? Doğum borçlanmasında geçerli sayılır mı? Detaylar haberimizde...

21.05.1971 doğumluyum. 20.10.1987 tarihinde çıraklık eğitim merkezinde kaydım yapıldı. O tarihten itibaren SSK'lı olarak devam ettim. 1991 yılında okul bittikten sonra 01.01.1992 tarihinde işe başladım. Böyle olduğunu bilseydim, 4 yıl kaybetmezdim. S.K.

Sizin yaşadığınız sorunu yaşayan yüzbinlerce arkadaşımız bulunuyor. Ancak mevzuatımıza göre çıraklık ve staj sigortaları ile burada ödenen primler maalesef emeklilik hesabında kullanılmıyor. Staj ve çıraklıkta ödenen primler tamamen sağlıkla ilgili primler. Yani iş kazası, meslek hastalığı, analık durumu, hastalık durumu gibi konuları karşılayan primler. Oysa emeklilik için Uzun Vadeli Sigorta Kolları'ndan prim ödenmesi gerekmektedir. Bu primler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleridir. Size verilen bilgi doğrudur. Sizin emeklilik hesabınız 01.01.1992 tarihine göre hesaplanacaktır. Yani 25 yıl, 53 yaş ve 5600 gün şartlarınız bulunuyor. Kadınlarda ise staj sigortası doğum borçlanmasında geçerli sayılıyor. Yani normalde sigortadan önceki doğumlar borçlanılamaz iken, staj sonrası doğumlar borçlanılabiliyor. Üstelik borçlanılan süre kadar işe başlangıç tarihini geriye çekerek erken emeklilik sağlıyor.





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