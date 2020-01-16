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  • 16.01.2020 09:56
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 10:04

,'li ne zaman emekli olur? Emekli olunca ne kadar maaş alırım?

TC kimlik no ile hizmet dökümü sorgulama ekranı takvim.com.tr'de sizlerle. Milyonlarca vatandaş SSK hizmet dökümü sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığı merak ediyor. TC kimlik numarası ile internet üzerinden kolayca yapılabilen SSK gün sorgulama işlemi ile ayrıca durumunuz hakkında birçok bilgiye de ulaşabiliyorsunuz. İşte, SSK 2020! SSK sorgulama! , olarak üç grupta ele alınan sigorta sahipleri, E-Devlet üzerinden sigorta türüne göre istediği sorgulamayı yapabilmektedir. E-Devlet üzerinden ücretsiz bir şekilde sunulan bu hizmetten E-Devlet üyeliği olan herkes yararlanabilmektedir.

4A,4B ve 4C'li ne zaman emekli olur? TC kimlik no ile...

TC kimlik no ile SSK SGK borç gün sorgulama ekranı sayfamızda. Milyonlarca sigortalının merak ettiği konulardan birisi de SSK gün sorgulamasının nasıl yapılacağı oluyor. 4A, 4B ve 4C olarak üçe ayrılan sigortalıların hepsinin yararlanabileceği SSK gün sorgulama sistemine ise e-Devlet üzerinden ulaşabiliyor. İşte, SSK gün sorgulama ekranı 2020! SSK borç sorgulama! 4A SGK hizmet dökümü yani SSK prim sorgulama ile sizde hangi tarihler arasında, ne kadar prim yatırıldığını SSK hizmet dökümünüz ile yani prim sorgulaması yaparak öğrenebilirsiniz. Nerelerde çalıştığınızı, ne kadar süreyle çalıştığınızı, kaç firma değiştirdiğinizi, her firmadan ne kadar prim yatırıldığını öğrenebilirsiniz.

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