Ziraat Bankası tarafından verilen 0.49 konut kredisi müjdesi vatandaşları oldukça sevindirmişti. Daha sonra ise Ziraat Katılım Bankası da 0.49 faiz oranı ile konut kredisi vereceği müjdesini paylaştı. TOKİ yapmış olduğu açıklamasında 240 ay vadeli 0.49 faiz oranı ile konut kredisi verileceği duyurulmuştu. 0.49 faiz oranı avantajıyla konut kredisi kullanan vatandaşlar, 240 ay vade seçeneğini tercih ettiklerinde aylık 709 TL tutarındaki taksitlerle borçlarını ödeyebiliyor. Ziraat Bankası aracılığıyla açık satışı duyurulan projelerden konut/işyeri satın almak isterseniz, belirtilen şartları taşımanız hâlinde, size en yakın şubemize T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanınızla müracaat etmeniz yeterlidir.

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