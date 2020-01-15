Emekliler heyecanla intibak yasasından gelecek haberi bekliyor! 2000 sonrasında ve öncesinde emekli olan kişilerin maaşları arasında miktar olarak fark vardı. Aradaki maaş farkı giderek açılmaya başlayınca 2008 sonrası emekliler mağduriyet yaşamaya başladı. Emekli vatandaşlar maaş dengesi talebinde bulundu. Şimdilerde ise emekli intibak yasası için gözler Meclisten çıkacak olan karara çevrildi. 2000'den sonra emekli olanlar için de intibak istediklerini anlatan TÜED Başkanı Ergün, 'Cumhurbaşkanımız'a mektup gönderdik, umutluyuz' dedi. Peki intibak artışı olursa 2000'den sonraki emekliler ne kadar zam alacak? Emekli maaşları ve intibakla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de....

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