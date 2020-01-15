2000 TL maaş alan birine ne kadar kredi çıkar? Limit arttırma işlemleri ve diğer kredilerle alakalı merak edilen bilgiler.. 2020 yılında asgari ücrete yüzde 15 oranında zam yapıldı. Bu gelişme sonrasında asgari ücretliler bankalardan en fazla ne kadar kredi çekebilecek? İşte maaşa göre kredi limiti hesaplama yöntemleri ve detayları... 2020 yılı maaşa göre kredi limiti hesaplandığında zamlı asgari ücret tutarı olan 2 bin 234 TL miktarının yarısı olan bin 162 lira bankalar tarafından esas alınan orandır. Fakat bu tutar üzerinden müşterinin eğer varsa bankalara yapılan düzenli kredi ödemesi de düşürülmektedir.



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