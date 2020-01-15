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  • 15.01.2020 13:52
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 13:53

Ev alacaklara 30 bin lira hibe müjdesi! başvuru şartları nedir?

Ev sahibi olamayan ve kirada oturan vatandaşlara müjde üstüne geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan herkesi konut sahibi olması için seferberlik ilan etmişti. Bu bağlamda 100 bin konut projesi başvuruları bugün bitiyor. Devletin vatandaşı para biriktirerek ev sahibi olmaya teşvik etmek amacı ile başlattığı konut hesabı ile para biriktirmek isteyen kişilerin sayıları artıyor. Konut hesaplarında yapılan birikim tutarları da yükselmeye devam ederken 2020 yılında ödenecek olan konut hesabı katkı tutarı da yükseldi. Ev almak için para biriktiren kişilere devlet 2020 yılında 30 bin lira hibe para desteği verecek.

Ev alacaklara 30 bin lira hibe müjdesi!

Devletten ev alacaklara büyük müjde! Devlet her vatandaşı ev sahibi yapmak için büyük çaba harcıyor. Bu kapsamda proje üstüne proje üretiliyor. TOKİ eliyle dar gelirlilere kira öder gibi ev alma imkanı sağlanırken, konut hesabı ile de birikimlere yüzde 25 civarında destek sunuluyor. Ev almak isteyen vatandaşlar konut hesabı açarak birikimlerine 30 bin TL devlet desteği alabilir. Günümüzde kamu bankalarının yanı sıra çok sayıda özel bankanın da konut hesabı hizmeti bulunmakta olup kimlik belgeniz ile size en yakın banka şubesini ziyaret etmeniz yeterlidir. Bu noktada hesabınıza tek seferlik para yatırma hakkınızı kullanarak bir kerelik toplu para yatırmanıza sınırlar dahilinde izin verilir.

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