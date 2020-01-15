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AnadoluJet dünyaya açılıyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) markası AnadoluJet, 29 Mart'tan itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başlatacağı 16 ülkede 28 uçuş ile dünyaya açılacak.

AnadoluJet dünyaya açılıyor
Türk Hava Yolları'nın (THY) markası AnadoluJet, 29 Mart'tan itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başlatacağı 16 ülkede 28 uçuş ile dünyaya açılacak. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 29 Mart itibarıyla THY markaları gibi AnadoluJet'in kapılarını da dünyaya açacağını, daha fazla sayıda yolcuyu Türk misafirperverliği ile uçuşlarda ağırlayacaklarını kaydederek, "Anadolu'yu bir uçtan bir uca bağlayan alt markamız inanıyorum ki ekonomik uçuşları ile dünya şehirlerini birbirine başarıyla bağlayacak" ifadelerini kullandı.

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