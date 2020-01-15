Türkiye Bankalar Birliği, Finansal Yeniden Yapılandırma kapsamında yeniden yapılandırılan toplam borç tutarının yaklaşık 5.2 milyar lira olduğunu bildirdi. Ekim-Aralık 2019 döneminde 4 milyar 934 milyon lirası enerji, 244 milyon lirası turizm sektörüne ait borç yapılandırıldı.
- Ekonomi
- 15.01.2020
- Gazete
5.2 milyarlık yapılandırma
Türkiye Bankalar Birliği, Finansal Yeniden Yapılandırma kapsamında yeniden yapılandırılan toplam borç tutarının yaklaşık 5.2 milyar lira olduğunu bildirdi.
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