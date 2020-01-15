5.2 milyarlık yapılandırma Türkiye Bankalar Birliği, Finansal Yeniden Yapılandırma kapsamında yeniden yapılandırılan toplam borç tutarının yaklaşık 5.2 milyar lira olduğunu bildirdi.

Türkiye Bankalar Birliği, Finansal Yeniden Yapılandırma kapsamında yeniden yapılandırılan toplam borç tutarının yaklaşık 5.2 milyar lira olduğunu bildirdi. Ekim-Aralık 2019 döneminde 4 milyar 934 milyon lirası enerji, 244 milyon lirası turizm sektörüne ait borç yapılandırıldı.