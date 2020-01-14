SSK SGK ve Bağkur emekli maaş zamları için milyonların beklediği enflasyon rakamları açıklanmıştı. 2019'un son 6 aylık enflasyonu yüzde 6,5 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2020'de maaşlarını yüzde 6,5 zamlı alacak. Yeni zamla birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme de artacak. En düşük SSK emeklisi 84 lira ek ödeme alırken, en düşük Bağ-Kur emeklisine 75 lira ek ödeme ödenecek. Yeni yılda emeklilerin aldığı maaşa göre de ek ödeme tutarı 57 lira ile 285 lira arasında değişecek. Peki SSK SGK ve Bağkur emekli maaşları ek ödemeyle ne kadar olacak? İşte taban ve tavan emekli maaşı... Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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