Esnafa 10 ay maaş

İşçiler için işten ayrıldığında can simidi olan işsizlik maaşı, esnaf için de devreye giriyor. Bu aydan itibaren prim ödemeleri başlayacak. Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek. 2020'de geçerli prime esas kazanç alt sınırına göre, esnaf aylık en az 58,86 lira, devlet de 29,43 lira verecek.
İşsizlik maaşının tutarı da işçilerle aynı olacak. 2020'de geçerli olacak asgari ücrete göre hesaplama yapıldığında; damga vergisi kesilmiş olarak aylık en az bin 168 lira 27 kuruş, en çok 2 bin 336 lira 53 kuruş işsizlik ödeneği verilecek. Sigortalılığın sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan; son 3 yıl içinde 600 gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödeyenlere 180, 900 gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödeyenlere 240, bin 80 gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödeyenlere 300 gün süreyle ödenek verilecek.
İşsizlik maaşının tutarı da işçilerle aynı olacak. 2020'de geçerli olacak asgari ücrete göre hesaplama yapıldığında; damga vergisi kesilmiş olarak aylık en az bin 168 lira 27 kuruş, en çok 2 bin 336 lira 53 kuruş işsizlik ödeneği verilecek. Sigortalılığın sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan; son 3 yıl içinde 600 gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödeyenlere 180, 900 gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödeyenlere 240, bin 80 gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödeyenlere 300 gün süreyle ödenek verilecek.
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