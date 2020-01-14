0.79, 0.95 kredi veren bankalar hangisi? Vakıfbank konut kredisi faiz oranlarını 0.79'a düşüren ilk kamu bankası oldu! Vakıfbank şubelerinden başlanan 0.79 konut kredisi başvuruları için Vakıfbank web sitesi üzerinde kampanya yayınlandı. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte güncel kredi faizleri ve konut faizlerinin ne zaman düşürüleceği merak edilmeye başlandı. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, YapıKredi, Akbank, Garanti BBVA kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte güncel faiz oranları... Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

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