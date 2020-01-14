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  • 14.01.2020 11:42
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 11:42

, 0.95 kredi veren lar hangileri oldu? 14 Ocak kredi oranları indirimi...

, 0.95 kredi veren lar hangisi? Sorusu şu sıralarda oldukça popüler vatandaşlar doğal olarak en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. Bu bağlamda 3 büyük kamu bankası olan , ve konut - taşıt - ihtiyaç kredisi oranlarını sayfamızda listeledik. Vakıfbank, kamu bankaları içerisinde 0.79 faizle 180 ay konut kredisi veren ilk banka oldu. Daha sonra onu Ziraat Bankası ve Halkbank takip etti. 0.79 faizli konut kredisi başvuruları, bankaların şubelerine yapılacak. Yaşadığınız il sınırları içerisinde yer alan herhangi bir banka şubesi aracılığı ile 0.79 faizli konut kredisine başvuruda bulunabilirsiniz.

0.79, 0.95 kredi veren bankalar hangileri oldu? Kredide indirim...

0.79, 0.95 kredi veren bankalar hangisi? Vakıfbank konut kredisi faiz oranlarını 0.79'a düşüren ilk kamu bankası oldu! Vakıfbank şubelerinden başlanan 0.79 konut kredisi başvuruları için Vakıfbank web sitesi üzerinde kampanya yayınlandı. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte güncel kredi faizleri ve konut faizlerinin ne zaman düşürüleceği merak edilmeye başlandı. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, YapıKredi, Akbank, Garanti BBVA kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte güncel faiz oranları... Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

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