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Yusaku Maezawa'dan çılgın paylaşım! Retweet eden bin kişiye 51 biner TL verecek

Japon milyarder iş insanı Yusaku Maezawa (44), Twitter'da yaptığı paylaşımı retweet eden bin kişiye toplam 1 milyar Japon Yeni (yaklaşık 54 milyon lira) dağıtacak.

Çılgın paylaşım
Japon milyarder iş insanı Yusaku Maezawa (44), Twitter'da yaptığı paylaşımı retweet eden bin kişiye toplam 1 milyar Japon Yeni (yaklaşık 54 milyon lira) dağıtacak. Maezawa, 2019'da yaptığı paylaşımı retweet edenler arasında yaptığı çekilişle 100 kişiye 1'er milyon Japon Yeni (yaklaşık 54 bin lira) dağıtmıştı ve 4 milyonu aşan retweet sayısıyla 'tüm zamanların en çok retweet edilen tweet'i rekorunun sahibi olmuştu. Forbes verilerine göre; Yusaku Maezawa, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir servete sahip.

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