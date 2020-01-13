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  • 13.01.2020 10:56
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 11:31

kredi borçları müjdesi sonrası bekleyiş sona eriyor! Kanun teklifi...

borç affı için son dakika açıklamaları milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda gözler KYK borçlarına çevrilmiş durumda. KYK borçlarının yapılandırılma çalışmaları başlayacak. KYK borçlarının tamamının mı yoksa lerinin mi silineceği yönündeki sorular da ve Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilerle netleşmeye başlamış, KYK'da faizlerin silineceği ve işsiz gençlerin borçlarına erteleme getirileceği belirtileri gelmişti. Kulislerde borçların silinmesi çok olası görülmese de indirimler, ödeme kolaylıkları veya erteleme seçeneklerinde iyileştirmeler olabileceği konuşuluyor. İşte 2020 en son haberleri...

KYK borçları silinecek mi? Kanun teklifi...

13 Ocak 2020 KYK borç affı çıktı mı? Milyonlarca kişinin gözü KYK borçlarına yapılacak olan affa çevrilmiş durumda. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na borcu olan milyonlarca genci doğrudan ilgilendiren süreç başlıyor. Ülkemizde KYK borcu olan milyonlarca vatandaş bulunuyor. Bu bağlamda son haftalarda sık sık Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK'nın öğrencilere sunmuş olduğu krediler gündeme gelmektedir. Buna göre milyonlarca üniversite öğrencisi KYK'nın vermiş olduğu borçları zamanında ödeyemediği için yasal takibe takıldı ve icra başlatıldı. İlgili icralar hükümet tarafından yapılan düzenleme ile iptal edildi ancak öğrenciler borçları ödemekte oldukça zorlanmaktadır. Buna göre KYK borçlarının silinmesi ya da faizlerinin silinerek yapılandırılması bekleniyor.

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