Kıdem ve ihbar tazminatı taban ve tavan ücreti ne kadar? Sorusu takvim.com.tr'de yanıt buldu. Yeni yıl itibarıyla kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı yükseldi. Emekli olan veya işten ayrılan asgari ücretli artık daha çok ihbar ve kıdem tazminatı alacak. Kıdem tazminatına hak kazanmanız için aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olmanız gerekmektedir. Eğer kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamayacaksınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor.

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