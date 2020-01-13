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  • 13.01.2020 17:01
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 17:05

Maaşlara çifte ! 1 ay farkla 5.250 lira!

Maaşlara çifte ! taban ve ne kadar? Sorusu yanıt buldu. Bu bağlamda 3 Ocak itibarıyla son 6 aylık ve buna bağlı olarak ortaya çıkan memur maaş katsayısına göre tavan tutar da yukarı çekildi. Kıdem tazminatı, SSK’lı çalışanların güvencesi niteliğinde. İhbar tazminatı da buna dahil. Kıdem tazminatına hak kazanmak için bir işyerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Ancak üst limiti var. Tavanı ifade eden bu tutar memur maaşlarına yapılan zamma göre her 6 ayda bir değişiyor. Detaylar takvim.com.tr'de yanıt buldu.

Maaşlara çifte zam 1 ay farkla 5.250 lira!

Kıdem ve ihbar tazminatı taban ve tavan ücreti ne kadar? Sorusu takvim.com.tr'de yanıt buldu. Yeni yıl itibarıyla kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı yükseldi. Emekli olan veya işten ayrılan asgari ücretli artık daha çok ihbar ve kıdem tazminatı alacak. Kıdem tazminatına hak kazanmanız için aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olmanız gerekmektedir. Eğer kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamayacaksınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor.

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