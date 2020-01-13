Gençlerin iş bulma sürecinde destek olma amacı ile gerekli şartları yerine getirenlere maaş vermektedir.Detaylar haberdedir. Mezun olan ve iş arayanların aynı zamanda işsizlik maaşında yararlanabilmeleri için Türk vatandaşı olma, İŞKUR'a kayıtlı olma ve üniversite diplomasının alınması gibi şartlar bulunmakta olup bu şartları yerine getirmeleri durumunda İŞKUR'a gidip kayıt yaptırılmalıdır. Bireysel olarak başvuru yapacak olan adayların başvurularının kabul edilmesi durumunda genç işsizlere 50 TL üst limiti ile günlük maaş ödenmekte olup adaylar istedikleri şekilde günlük ya da aylık olarak bu maaşı alabilmektedir

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