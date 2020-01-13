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  • 13.01.2020 09:57
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 10:06

Hastaya 24 ay maaş! SSK, ve Bağkur'lu maluliyet aylığı alma şartları nedir? Malulen emekli nasıl olunur?

Hastalara 24 ay maaş müjdesi geldi. Malulen emekli olabilmek için çalışma gücü kaybında dikkate alınan rahatsızlıkların ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra başlamış olması gerekiyor. Malül kişinin en az 10 yıl sigortalı olması da aranan diğer bir şart. Aralarında kalp, , epilepsi gibi yaygın hastalıkların ilacının da olduğu 8 bin 844 ilacı karşılayan devlet, ağır hastalıkları yaşayanlara maddi katkıda da bulunuyor. Kurumu (), kanser başta olmak üzere ağır hastalıklara yakalananlara aylık bağlıyor. Bunun için çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu gerekiyor.

Hastaya 24 ay maaş! Malulen emekli nasıl olunur?

Hastalık nedeniyle aylık bağlatabilmek için çalışma gücü kaybında dikkate alınan rahatsızlıkların ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra başlamış olması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kanser başta olmak üzere ağır hastalıklara yakalananlara aylık bağlıyor. Bunun için çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu gerekiyor. Bu rapor için il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvuru yapılmalı. Kişi, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu belgelese bile en az 1800 gün prim ödemesi gerekiyor.

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