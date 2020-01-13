Emeklilere önemli bir ek gelir olan bayram ikramiyesi ödemelerine bu yıl da devam edilecek. 2 yılda 4 bin lira alan emekliler, bu yıl da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiyeyi cebine koyacak.
- Ekonomi
- 13.01.2020
- Gazete
Emekliye 1.118 TL bayram ikramiyesi! SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bayram ikramiyelerine zam gelecek mi?
Bu yıl iki kez verilecek bayram ikramiyesinde tutarın artırılması gündemde. Enflasyon zammı gelirse; ikramiye bin liradan bin 118 liraya çıkabilecek, emekliler toplam 2 bin 236 lira alabilecek.
Emeklilere önemli bir ek gelir olan bayram ikramiyesi ödemelerine bu yıl da devam edilecek. 2 yılda 4 bin lira alan emekliler, bu yıl da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiyeyi cebine koyacak.
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