Emekli maaşını kamu bankalarından alanlar için getirilmesi planlanan avans sistemi ile acil nakit ihtiyacı duyan emekliler maaşına mahsus avans alabilecekler. Bu avans ise emekli maaşlarının üç katına kadar alınırken 3 yıl geri ödemeli olarak verilecek. Emekliye 6 bin 62 TL faizsiz avans ve 10 maaş kredi verilecek. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve 10 maaş kredi alabilecek. Maaş avansı ise maddi sıkıntı çeken vatandaşlarımızın yardımına koşacak. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Emekli maaş avansı alan kişilerin geri ödemesinde faiz uygulanmayacak. Ayrıca emekli avansının geri ödemesi taksitle yapılacak. Peki,SGK SSK Bağkur emeklisi 3 maaş avans 10 maaş kredi nasıl alınır? Emekli 3 maaş faizsiz avans şartları neler? İşte detaylar...

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