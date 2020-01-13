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  • 13.01.2020 10:38
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 10:42

Milyonlara fırsat! Emekliye 6 bin 62 TL siz avans! İşte başvuru şartları

2020 yılına girmemiz ile beraber milyonlarca emekliye maaş mı yapıldı. Emekliler için güzel haberler bununla da sınırlı değil. Bu bağlamda emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında 'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan alınmayacak. Örnek verecek olursak, 1800 TL emekli maaşı alan bir kişi 5400 TL'ye kadar avans alabilir. sistemi ile ise 18 bin TL'ye kadar kredi çekebilir. Emekli maaşı alan vatandaşlar kredi veya avans ile anlık ihtiyaçlarını giderme şansına sahip olacak. Peki, SGK SSK Bağkur emeklisi 3 maaş avans 10 maaş kredi başvurusu nasıl yapılır? Emekli maaşı avansı şartları neler?

Emekliye 6 bin 62 TL faizsiz avans! İşte başvuru şartları

Emekli maaşını kamu bankalarından alanlar için getirilmesi planlanan avans sistemi ile acil nakit ihtiyacı duyan emekliler maaşına mahsus avans alabilecekler. Bu avans ise emekli maaşlarının üç katına kadar alınırken 3 yıl geri ödemeli olarak verilecek. Emekliye 6 bin 62 TL faizsiz avans ve 10 maaş kredi verilecek. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve 10 maaş kredi alabilecek. Maaş avansı ise maddi sıkıntı çeken vatandaşlarımızın yardımına koşacak. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Emekli maaş avansı alan kişilerin geri ödemesinde faiz uygulanmayacak. Ayrıca emekli avansının geri ödemesi taksitle yapılacak. Peki,SGK SSK Bağkur emeklisi 3 maaş avans 10 maaş kredi nasıl alınır? Emekli 3 maaş faizsiz avans şartları neler? İşte detaylar...

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