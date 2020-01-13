Ziraat Bankası kredi faiz oranları 0,49 ve 0,79 müjdesi geldi. Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası ile ilgili faiz indirim gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu bağlamda vatandaşlar Ziraat Bankası konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Ziraat Bankası 0.49 faizli en uygun konut kredisi müjdesini dar gelirlilerle paylaştı! 3 – 240 ay vadeli en uygun konut kredisi ürününü sunan Ziraat Bankası, TOKİ Sosyal Konut Projesi için konut kredisi kullanacak dar gelirlilere 0.49 faizli konut kredisi başvurusunu hayata geçirdi. 13 Ocak 2020 itibari ile uygun faiz oranı ile ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekmek isteyenler Ziraat Bankası'nın yeni kredi paketlerini bekliyor... İşte Ziraat Bankası kredi faiz oranı...

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