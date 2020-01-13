127 milyarlık BES kumbarası

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 119 milyar 146 milyon lira ile otomatik katılımla dahil olanların biriktirdiği 8 milyar 194.4 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 127 milyar lirayı aştı.
- Ekonomi
- 13.01.2020
- Gazete
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