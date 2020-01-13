127 milyarlık BES kumbarası Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 119 milyar 146 milyon lira ile otomatik katılımla dahil olanların biriktirdiği 8 milyar 194.4 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 127 milyar lirayı aştı.

Bi reysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 119 milyar 146 milyon lira ile otomatik katılımla dahil olanların biriktirdiği 8 milyar 194.4 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 127 milyar lirayı aştı. TÜM MANŞETLER