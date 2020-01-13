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  • 13.01.2020 11:26
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 11:32

0.49, 0.79, 0.94 konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi kampanyası ile en uygun kredi hesaplama

Vatandaşlara müjde üstüne müjde geliyor. , , Vakıfbank gibi kamu bankaları hem sıfır konutta hem de ikinci el konutta en uygun kredi veren bankalar oldu. Ziraat Bankası, sosyal konut projelerinden ev alan kişiler için yüzde 0.49 konut kredisi kampanyası başlattı. Kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin tek yapmaları gereken TOKİ'nin sosyal konut projelerinden ev almak. Ayrıca sıfır evler için ise bu oran 0.79 oldu. Ayrıca da oranını 0.79'a indirmişti. Vakıf Katılım Bankası 0.94 faiz oranı ile en uygun konut kredisi veren banka durumunda. Acil nakit para ihtiyacı olan, araba satın almak isteyen kişiler için ise taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ile en uygun kredi hesaplama haberimizde..

0.49, 0.79, 0.94 konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi kampanyası

Bankaların uyguladığı faiz oranları hızla düşmeye devam ediyor. Bu bağlamda kamu bankaları ise çeşitli kredi kampanyaları düzenliyor. Konut kredisi hesaplama 2020 arama motorunda aranan konular arasında yer alıyor. 2020 yılı konut kredisi için müjdeyi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vermişti ve 3 kamu bankasının konutta faizi 0.79'a indireceğini duyurmuştu. Ziraat Katılım sıfır konut için finansman oranını 0.79'a düşürdüğü geçtiğimiz günlerde duyurdu. Kredi kullanarak ev sahibi olmak isteyenler Konut kredisi hesaplama işlemlerini merak ediyor. 0.49, 0.79, 0.94 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi kampanyaları takvim.com.tr'de

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