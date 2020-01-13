Bankaların uyguladığı faiz oranları hızla düşmeye devam ediyor. Bu bağlamda kamu bankaları ise çeşitli kredi kampanyaları düzenliyor. Konut kredisi hesaplama 2020 arama motorunda aranan konular arasında yer alıyor. 2020 yılı konut kredisi için müjdeyi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vermişti ve 3 kamu bankasının konutta faizi 0.79'a indireceğini duyurmuştu. Ziraat Katılım sıfır konut için finansman oranını 0.79'a düşürdüğü geçtiğimiz günlerde duyurdu. Kredi kullanarak ev sahibi olmak isteyenler Konut kredisi hesaplama işlemlerini merak ediyor. 0.49, 0.79, 0.94 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi kampanyaları takvim.com.tr'de

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