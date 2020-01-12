Taşeron işçi - Taşerondan kadroya geçen işçilerin 2020 Ocak tediye ikramiye ödemeleri ne zaman ve ne kadar ödeme yapılacak? Kamu işçileri (4-D) tediye ilk taksit ve ikinci taksit tarihleri..4/D'li taşeron işçiler asgari ücret zammı alabilecek mi? Ek ödeme alabilecekler mi? İşte detaylar... Taşerondan kadroya geçen çalışanlar, 4-d kamu işçilerin maaş haklarının iyileştirilmesi için çalışma yapılmasını beklemekteler. Diğer yandan Ocak ayında yüzde 4 oranında maaş artışı gerekleştirilecek. Maaşı asgari ücretin altında olan işçilerin daha önce alınan karara göre maaşları asgari ücret düzeyine çıkartılacak

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