Emekli maaşları zamlandı. 2020 yılında 6,5 zamla birlikte fark ödemeleri de gerçekleşecek. Günün haberinde 2020 ocak ayı Enflasyon zammı sonrası maaş zammı ve fark ödemeleri de yatacak. Emekliye zamlı Ocak ayı maaşlarında yeni gelişmeleri sizin için araştırdık. 2020 yılına girilmesiyle birlikte Emekli maaşları da zamlandı! Emeklilere bir müjde de fark ödemelerinden geldi. Bu ay 2020 yılı için %6,5 zam alan emeklilere bir de fark ödemesi yapılacak. Peki fark ödemeleri ne kadar olacak? 3 aylık fark ödemesi ne kadar? 2020 Ocak ayı Emekli maaşları ne kadar oldu?

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