Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 12.01.2020 10:47
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 10:47

Emeklilere büyük müjde! 3 aylık fark ödemeleri yatacak

Milyonlarca , ve Bağkur emeklisi için heyecanlı bekleyiş başladı. 2020 yılında 6,5 la birlikte fark ödemeleri de gerçekleşecek. ayı zammı sonrası maaş zammı ve fark ödemeleri de yatacak. Peki emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 maaş farkı ne zaman yatacak? gibi soruların yanıtları tüm emekli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Memur emeklileri, 2020 Ocak ayında zammın yanı sıra 3 aylık fark ödemelerini de alacak. En düşük Bağ-Kur emekli maaşı bin 784 lira 11 kuruş olmuştu. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli maaş zammı ve fark ödemelerinin detayları haberimizde...

Emeklilere büyük müjde! 3 aylık fark ödemeleri yatacak

Emekli maaşları zamlandı. 2020 yılında 6,5 zamla birlikte fark ödemeleri de gerçekleşecek. Günün haberinde 2020 ocak ayı Enflasyon zammı sonrası maaş zammı ve fark ödemeleri de yatacak. Emekliye zamlı Ocak ayı maaşlarında yeni gelişmeleri sizin için araştırdık. 2020 yılına girilmesiyle birlikte Emekli maaşları da zamlandı! Emeklilere bir müjde de fark ödemelerinden geldi. Bu ay 2020 yılı için %6,5 zam alan emeklilere bir de fark ödemesi yapılacak. Peki fark ödemeleri ne kadar olacak? 3 aylık fark ödemesi ne kadar? 2020 Ocak ayı Emekli maaşları ne kadar oldu?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEmeklilere büyük müjde! 3 aylık fark ödemeleri yatacak
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri