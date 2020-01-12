Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kamuoyuna duyurdu. 2020 yılında KOSGEB başvurusunda bulunan vatandaşlara 50 bin lira hibe veya 100 bin lira kredi verilecek. İşte KOSGEB başvurusu şartları ve işlemleri hakkında detaylar… Yılın belirli döneminde yapılan KOSGEB kredi başvuruları, girişimcilere 50 bin TL hibe ve 100 bin TL kredi olanaklarından yararlanmak isteyen vatandaşların yaptığı başvurulardır. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan ama halk arasında kısaltması ile yani KOSGEB olarak bilinen kurumdur. Eski ismiyle Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yeni ismiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak görevini yerine getirmektedir.

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