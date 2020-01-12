Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli - ihtiyaç sahibi aileler için 25 bin TL barınma yardımı yapıyor! Çalışma Bakanlığı 25 bin TL Barınma Yardımı desteği. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetlere Bağlı çalışma bakanlığı 25 bin TL Barınma Yardımı duyurusu yaptı. Peki 25 Bin TL barınma yardımı nereden ve nasıl alınır. 2020 Barınma Yardımı başvuruları nereden yapılacak sizler için derledik. İl ve İlçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf şubeleri, Ailelerden gelen barınma yardımı destek ödemesi taleplerini topluyor. Daha sonra verilen taleplerden şartları taşıyan uygun ailelere ödemeler gerçekleştiriliyor.

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