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  • 12.01.2020 17:21
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 17:46

2018/2 Buzağı destek ödemesi yattı mı? ! , nasıl alınır?

Binlerce vatandaş () ne sürede yatacak diye merak ediyor. Buzağı desteği ödemeleri fazla bir şekilde takip ediliyor. 2018 2. dönem Buzağı desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusuna hayvancılıkla uğraşanlar tarafından cevap aranıyor. Buzağı destek ödemelerinin ilki 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde verilmişti. Destek ödemelerinden faydalanan vatandaşlara 2. buzağı destekleri yatmadı. Destekten faydalanabilmek için buzağıların taşımaları gereken bazı özellikler bulunmaktadır. 2020 yılı desteklemeleri kapsamında, başvuru yapmak isteyen üreticilerin buzağılarının 2019 yılında doğmuş, TÜRKVET ve E-Islah veri tabanına kayıtlı, programlı aşıları tamamlanmış olması gerekmektedir.

2020 yılı buzağı parası ne kadar, nasıl alınır? İşte şartlar

Buzağı desteği ödemleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2018 2. dönem Buzağı desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Sorusuna hayvancılıkla uğraşanlar tarafından cevap aranıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılığın desteklenmesi için verilen Buzağı desteği 2018 2. dönem destekleri henüz yatmadı, vatandaşlar merak içinde Buzağı desteği ne zaman yatacak? diye soruyor. İşte Buzağı desteği son durum… Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara her yıl iki kez ödenen buzağı destekleri, 2018 yılının 2. Dönem ödemesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hala yapılmadı. Buzağı destek ödemelerinin 2020 yılına girilmesiyle daha çok merak ediliyor.

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