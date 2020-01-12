Buzağı desteği ödemleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2018 2. dönem Buzağı desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Sorusuna hayvancılıkla uğraşanlar tarafından cevap aranıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılığın desteklenmesi için verilen Buzağı desteği 2018 2. dönem destekleri henüz yatmadı, vatandaşlar merak içinde Buzağı desteği ne zaman yatacak? diye soruyor. İşte Buzağı desteği son durum… Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara her yıl iki kez ödenen buzağı destekleri, 2018 yılının 2. Dönem ödemesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hala yapılmadı. Buzağı destek ödemelerinin 2020 yılına girilmesiyle daha çok merak ediliyor.

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