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  • 12.01.2020 17:36
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 17:36

2020 yılında ’lere taşeron kadrosu ?

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte ve Bağlı Ortaklıklarıyla ilgili yapılan düzenlemede önümüzdeki yılda kamu işletmelerinin ülke kaynaklarını etkin ve daha verimli kullanmak doğrultusunda sözleşmeli olarak çalışan işçilerin de yapılacak sınav dahilinde başarı olmaları sonucu söz konusu bir kadro oluşturulması gündeme gelmişti. Konu hakkında işçiler yaklaşık 80 bin kişinin geçişi için gözlerini gelecek habere çevirdi. KİT işçilerinden elektrik dağıtım şirketlerinde görev yapan 4 bin 200 işçi Mart ayı içerisinde sürekli işçi statüsüne geçiş yapmak için dilekçe sunduklarını belirtmişlerdi. Peki ve zam yapılacak mı? İşte detaylar

12 Ocak taşeron işçi için ek ödeme yapılacak mı?

Geçen günlerde Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre Özel ve Kamu da çalışan KİT çalışanlarına kadro yolu açıldı.2020 yılında kadro düzenlemesi geliyor. 80 bine yakın işçinin kadroya geçme olanağı bulunmakta olup bu olanaktan KİT'lerde 2 yıl boyunca kesintisiz çalışan taşeronlar, yararlanabilecek.İlgili kadro geçişine başvuru yapacak olan işçilere sözlü ve yazılı sınav yapılacak olup sözlü sınavlar adayların öğretim kademelerine uygun olacak. Peki taşeron işçiye ek ödeme ve zam yapılacak mı? İşte detaylar takvim.com.tr'de

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