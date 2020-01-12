Geçen günlerde Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre Özel ve Kamu da çalışan KİT çalışanlarına kadro yolu açıldı.2020 yılında kadro düzenlemesi geliyor. 80 bine yakın işçinin kadroya geçme olanağı bulunmakta olup bu olanaktan KİT'lerde 2 yıl boyunca kesintisiz çalışan taşeronlar, yararlanabilecek.İlgili kadro geçişine başvuru yapacak olan işçilere sözlü ve yazılı sınav yapılacak olup sözlü sınavlar adayların öğretim kademelerine uygun olacak. Peki taşeron işçiye ek ödeme ve zam yapılacak mı? İşte detaylar takvim.com.tr'de

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