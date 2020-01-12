Altın fiyatları ne kadar oldu? ABD-İran arasındaki gerilim sonrası 306 liraya ulaşan gram altın bu hafta yüzde 1,38 azalarak 293,20 liraya geriledi. Geçen hafta 483,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise bu hafta 482,00 liraya geriledi. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 12 Ocak canlı altın fiyatları... Gram altın 291 lira, çeyrek altın 480 lira, Cumhuriyet altını 1976 liradan işlem görüyor. Altının onsu ise dolar kurundaki düşüşle paralel değer kaybı yaşayarak 1.546 dolarda bulunuyor. Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır.

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