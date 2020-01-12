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  • 12.01.2020 09:19
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 09:31

2020 bugün ne kadar? Dolar düştü!

Dolarda düşüş görüldü. ABD ve arasındaki gerginlik dolar fiyatlarını arttırmıştı. ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları sonrası 5,95 desteğinin kırılması ile düşüşe geçen haftanın son işlem gününü de değer kaybıyla açtı. Dolar/TL, bugün 5,87 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 6,52 seviyelerinde yer alıyor. ABD-İran arasındaki gerilimin azalmasıyla birlikte düşüşe geçen dolar kuru bugün ne kadar oldu? Euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte güncel kurları alış-satış fiyatı... BIST 100 endeksi ise, 119 bin 140 puana ulaşarak yaklaşık iki yılın zirvesini gördü. Amerikan doları, 'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir.

Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar düştü!

Dolar - euro kaç TL? 12 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar/TL, bugün 5,87 seviyesinde işlem görüyor. BIST 100 endeksi ise, 119 bin 140 puana ulaşarak yaklaşık iki yılın zirvesini gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 12 Ocak güncel döviz kurları...2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır. İşte 12 Ocak güncel döviz alım satım kuru... ABD doları tarihçesi iki yüz yılı aşkın bir süreci kapsar. Yeni kıtada kâğıt para dönemi 1600'lü yılların sonlarında İngiliz kolonilerinde askeri maliyetleri karşılamak içim basılan banknotlar ile başlamıştır. İlk banknot 1690 yılında Massachusetts Körfezi Kolonisi'nde basılarak dolaşıma çıkmıştır.

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