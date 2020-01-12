Faizlerin düşmesiyle bankalar yılbaşına özel ihtiyaç kredisi kampanyasına hız verdi. Bir yıl önce aylık yüzde 1.79, altı ay önce 1.40 olan faizler, 0.98'e kadar geriledi. 3 ay ertelemeli kredilerin vadesi ise 5 yıla kadar çıktı. 2019 - 2020 yeni yıl kredisi kampanyaları birbiri ardına geliyor! Yılbaşı kredisi 2020 yılına girerken bankaların en uygun faiz oranları ile nakit ihtiyaçlarına hesaplı çözümler sunuyor. Yılbaşı kredisi veren bankalar en uygun ihtiyaç kredisi ürünlerini müşterilerine sunarken yenil yıla yeni yıl kredi kampanyaları 2020 yılında ödemeli çözümleri ile kredi kullanacakları cezbediyor. İşte Şekerbank, Denizbank, Burgan bank, En para, HSBC, TEB, ING ve İş Bankası kredi faiz oranları...

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