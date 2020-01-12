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  • 12.01.2020 13:51
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 13:52

kredi oranları düştü! , , ve ...

2020 lar kredi oranlarını indirme yarışına girdi. , , , , , , ve kamu bankalarından sonra en fazla araştırılanlar arasına girdi. İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. İşte kredi faiz oranları...

12 Ocak 2020 banka kredi faiz oranları düştü!

Faizlerin düşmesiyle bankalar yılbaşına özel ihtiyaç kredisi kampanyasına hız verdi. Bir yıl önce aylık yüzde 1.79, altı ay önce 1.40 olan faizler, 0.98'e kadar geriledi. 3 ay ertelemeli kredilerin vadesi ise 5 yıla kadar çıktı. 2019 - 2020 yeni yıl kredisi kampanyaları birbiri ardına geliyor! Yılbaşı kredisi 2020 yılına girerken bankaların en uygun faiz oranları ile nakit ihtiyaçlarına hesaplı çözümler sunuyor. Yılbaşı kredisi veren bankalar en uygun ihtiyaç kredisi ürünlerini müşterilerine sunarken yenil yıla yeni yıl kredi kampanyaları 2020 yılında ödemeli çözümleri ile kredi kullanacakları cezbediyor. İşte Şekerbank, Denizbank, Burgan bank, En para, HSBC, TEB, ING ve İş Bankası kredi faiz oranları...

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HaberlerEkonomi Haberleri12 Ocak banka kredi faiz oranları düştü! HSBC, TEB, ING ve İş Bankası kredi faiz oranları...
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