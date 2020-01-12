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  • 12.01.2020 10:30
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 10:30

0.78 - 0.79 indirimi ile ? İşte oranlar

0.78 ve 0.79 indirimi ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşları yüzleri güldü. Asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızda ev almak istiyor. Bu bağlamda haberimizde , ve Vakıfbank nı sizler için derledik. Asgari ücretle çalışan 7 milyondan fazla vatandaş kredi oranlarını internette araştırıyor. Asgari ücretlilerin en fazla çekebilecekleri kredi miktarı ve aylık taksitlerinin kaç TL olacağı, vade seçenekleri ile ilgili tüm detayları takvim.com.tr'de okuyabilirsiniz. İşte , Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları... Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

0.78 - 0.79 faiz indirimi! Asgari ücretli kaç TL kredi alabilir?

Asgari ücretli kaç TL kredi alabilir? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank asgari ücretli kredi faiz oranları takvim.com.tr'de sizler için derledik. 3 büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda vatandaşlar her gün bu bankaların resmi internet siteleri üzerinden kredileri araştırıyor. Kredi faiz oranları ile ilgili indirim açıklaması gelmeye devam ediyor. 0.78 ve 0.79 faiz oranları vatandaşlara oldukça cazip geliyor. İndirim yarışı sürerken kamu bankaları bir hamle daha yapıp, yeni bir kampanya başlattı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan anlaşmalı konut projelerine 180 ayda yüzde 0.79 oran uygulamaya başladı. Peki asgari ücretliler ne kadar kredi alabilir? Asgari ücretlilere hangi bankalar kredi veriyor? İşte tüm detaylar

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