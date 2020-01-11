Alışverişte stok oyunu Online ticaret kanalları üzerinden yapılan alışveriş oranlarının giderek artması, satıcı kılığındaki kötü niyetli kişilere yeni gelir kapıları da araladı. Sanal alışverişlerde şimdi de 'stokta yok' yalanı üzerinden mağduriyet yaşanıyor.

Online ticaret kanalları üzerinden yapılan alışveriş oranlarının giderek artması, satıcı kılığındaki kötü niyetli kişilere yeni gelir kapıları da araladı. Sanal alışverişlerde şimdi de 'stokta yok' yalanı üzerinden mağduriyet yaşanıyor. Ellerinde olmayan ürünler için ilana çıktığı iddia edilen kimi tedarikçilerin, vatandaştan aldıkları paraları yasaların uygun gördüğü 30 günlük teslimat sürecine kadar işlettiği, süre sonunda ise 'Stokta ürün yok' diyerek iade ettiği öne sürülüyor. Mesafeli satış yönetmeliğinin değiştirilmesi gündemde iken, hukukçular ise satılan ürünlerin stok adedinin mutlaka yazılması ve istenildiğinde belgelendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, vatandaşların tazminat davası açabileceğine vurgu yapıyor.