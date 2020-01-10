İstanbul ve Ankara’da en çok kim taşındı?

Konut satışlarının en önemli etkilerinden biri taşınma hareketliliği oldu. Peki İstanbul ve Ankara'da en çok hangi bölgelerde hareketlilik yaşandı. Reidin'in Enakliyat araştırmasına göre; 2019'un son çeyreğinde İstanbul'da en çok taşınan ilçe yüzde 6.50 ile Ümraniye, en çok taşınan mahalle yüzde 1.55 ile Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent oldu. En çok tercih edilen ilçe yüzde 8.99 ile Kadıköy, en çok tercih edilen mahalle yüzde 1.07 ile Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi olarak kayıtlara geçti. Ankara'da ise en çok taşınan ilçe yüzde 32.61 ile Çankaya, en çok taşınan mahalle yüzde 2.17 ile Çankaya'ya bağlı Birlik oldu. En çok tercih edilen ilçe yüzde 20.95 ile Çankaya, en çok tercih edilen mahalle yüzde 3.24 ile Etimesgut'a bağlı Bağlıca olarak açıklandı.
- Ekonomi
- 10.01.2020
- Gazete
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