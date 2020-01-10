İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında personel alımı ilanlarıyla alımlar yapılmaya devam ediyor. başvuru yapmayı düşünenler İŞKUR TYP ilanları hakkında detayları öğrenmek istiyor. İşte İŞKUR TYP sayfası hakkında merak edilenler...
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TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
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