İhracat yıla iyi başladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, şu anda ihracatta Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'in üzerinde bir artışla gidildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar. Gönül rahatlığı ile söylüyorum ki bu yıl sonunda ihracatımızı rekorla kapatacağız. Bunun altını dolduracak parametrelerimiz var, çalışmalarımız var."
- Ekonomi
- 10.01.2020
- Gazete
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