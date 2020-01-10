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İhracat yıla iyi başladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, şu anda ihracatta Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'in üzerinde bir artışla gidildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar. Gönül rahatlığı ile söylüyorum ki bu yıl sonunda ihracatımızı rekorla kapatacağız. Bunun altını dolduracak parametrelerimiz var, çalışmalarımız var."

İhracat yıla iyi başladı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, şu anda ihracatta Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'in üzerinde bir artışla gidildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar. Gönül rahatlığı ile söylüyorum ki bu yıl sonunda ihracatımızı rekorla kapatacağız. Bunun altını dolduracak parametrelerimiz var, çalışmalarımız var."

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