Hileli maaşa kat kat ceza! Ücreti düşük gösteren işveren nereye şikayet edilir?

Türkiye'de milyonlarca kişinin primi asgari ücretten yatıyor. Ancak bunların bir kısmı gerçekte daha yüksek maaş almasına rağmen resmi kayıtlarda asgari ücretli gibi gösteriliyor. Bu şekilde davranan işverenler devletten vergi ve prim çalarken, çalışanının da geleceği ile oynuyor. Bu şekilde çalışmaya zorlanan işçilerin;
Ücreti düşük gösterildiği için emekli maaşı düşük kalır.
Bordrodaki miktar üzerinden kıdem tazminatı hesaplandığında işten ayrılırken ödenecek para azalır.
Geçici iş görmezlik ödeneği de işsizlik ödeneği de düşer.
Kredi almaktan kefil olmaya kadar birçok konuda sıkıntı yaşar.
TAZMİNAT VE HAPİS
Bu sorunu yaşıyorsanız, işverenin bordroda gerçek ücreti göstermesi konusunda talepte bulunabilirsiniz. Firmayı ALO 170'e ihbar edebilirsiniz ki işveren için ciddi para cezaları var. Bunu da yapamazsanız, ücretle ilgili her türlü belgeyi saklayın. İleride açacağınız davalarda işinize yarar. Gerçek ücretin gizleniyor olması çalışanın haklı fesihle tazminat almasını da sağlıyor. Kanuna göre işveren için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve ayrıca para cezaları da var.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Ücreti düşük gösterildiği için emekli maaşı düşük kalır.
Bordrodaki miktar üzerinden kıdem tazminatı hesaplandığında işten ayrılırken ödenecek para azalır.
Geçici iş görmezlik ödeneği de işsizlik ödeneği de düşer.
Kredi almaktan kefil olmaya kadar birçok konuda sıkıntı yaşar.
TAZMİNAT VE HAPİS
Bu sorunu yaşıyorsanız, işverenin bordroda gerçek ücreti göstermesi konusunda talepte bulunabilirsiniz. Firmayı ALO 170'e ihbar edebilirsiniz ki işveren için ciddi para cezaları var. Bunu da yapamazsanız, ücretle ilgili her türlü belgeyi saklayın. İleride açacağınız davalarda işinize yarar. Gerçek ücretin gizleniyor olması çalışanın haklı fesihle tazminat almasını da sağlıyor. Kanuna göre işveren için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve ayrıca para cezaları da var.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.