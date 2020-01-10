Hileli maaşa kat kat ceza! Ücreti düşük gösteren işveren nereye şikayet edilir?

milyonlarca kişinin primi asgari ücretten yatıyor. Ancak bunların bir kısmıalmasına rağmen resmi kayıtlarda. Bu şekilde davranan işverenler devletten vergi ve prim çalarken,. Bu şekilde çalışmaya zorlanan işçilerin;Ücreti düşük gösterildiği içinBordrodaki miktar üzerinden kıdem tazminatı hesaplandığında işten ayrılırken ödenecek para azalır.Geçici iş görmezlik ödeneği de işsizlik ödeneği de düşer.Kredi almaktan kefil olmaya kadar birçok konuda sıkıntı yaşar.Bu sorunu yaşıyorsanız, işverenin bordroda gerçek ücreti göstermesi konusunda talepte bulunabilirsiniz. Firmayı ALO 170'e ihbar edebilirsiniz ki. Bunu da yapamazsanız, ücretle ilgili her türlü belgeyi saklayın. İleride açacağınız davalarda işinize yarar. Gerçek ücretin gizleniyor olması çalışanınalmasını da sağlıyor. Kanuna göre işveren için 1 yıldan 3 yıla kadarve ayrıcada var.