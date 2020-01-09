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Askerden dönene maaşı! Askerden dönen herkes bu haktan faydalanır mı?

Vatanı görevini yapmaya hazırlananlardan, maaşıyla ilgili sorular geliyor. Askere gidenler için de işsizlik maaşı imkanı bulunuyor. İşsizlik maaşı için askerlik dönüşü başvurma şartı bulunuyor. Peki askerden dönen herkes bu haktan faydalanır mı? 4 Ödenecek aylık nasıl hesaplanır? Detaylar haberimizde...

Askerden dönene işsizlik maaşı
Vatanı görevini yapmaya hazırlananlardan, maaşıyla ilgili sorular geliyor. Askere gidenler için de işsizlik maaşı imkanı bulunuyor. İşsizlik maaşı için askerlik dönüşü başvurma şartı bulunuyor. Bu konuda iki durum söz konusu: Birincisi; bir çalışan prim gün sayılarını tamamlayıp işsizlik maaşı alacak şekilde işten çıkartıldığında İŞKUR'a giderek maaş bağlatabilir. Bu çalışan maaş almaktayken askere giderse ödeneği kesilir. Ancak askerlik dönüşü 30 gün içinde tekrar başvurarak kalan ödeneklerini de almaya devam edebilir. İkincisi; askerlik için işten çıkanlarla ilgili. İşverenler bir çalışanını işten çıkarttıklarında 10 gün içinde 'ya bildirmek zorunda. Bu bildirimde işçinin çıkış sebebi de belli kodlarla ifade ediliyor. Burada işsizlik maaşı alabilecek bir kodun olması gerekiyor. Askerlik için ayrılan çalışanların da bu durumunu belirten kodun işaretlenmiş olması lazım. Burada iki tarih çok önemli. İşten ayrıldıktan sonra askere gidilen zamana kadar en fazla 90 gün geçmesi gerekiyor. İkincisi de terhisten sonra en fazla 30 gün içinde başvurma zorunluluğu var. Eğer bu süreyi geçirirseniz alacağınız maaşın süresinden kesiliyor. İşsizlik ödeneği çalışırken alınan maaş üzerinden hesaplanıyor. Yüksek maaş alan çalışanların işsizlik ödenekleri de yükseliyor.

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