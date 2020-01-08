AHaber CANLI YAYIN



Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle düzenlenen tören başladı.



Rusya lideri Putin, törende önemli açıklamalarda bulunuyor.



İşte Putin'in açıklamalarından satır başları:



TürkAkım Projesi Güney Avrupa için de önemli bir gelişme. Rus doğal gazı Avrupa'ya artık TürkAkım ile gidecek.



AYRINTILAR GELİYOR...





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Geçen yıl İstanbul'da TürkAkım'ın deniz bölümünün tamamlanması için düzenlenen törende bir aradaydık. İki ülke her türlü engellemeye rağmen, karşılıklı güven ve kararlılığın önünde hiçbir gücün duramayacağını göstermiş oldu.

Bugün TürkAkım'da nihayete ulaşmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. TürkAkım stratejik bir proje. Karadeniz'in derinliklerine atılmış tarihi bir imzadır. TürkAkım gelişmenin, ilerlemenin ve üretimin olmazsa olmazı enerjinin vizyon projelerinden birisidir. Alım terminalleri, kıyı geçişi, deniz kısmı, 70 km'lik birinci kara bölümü ve 140 km'lik ikinci kara bölümü planlanandan daha önce tamamlanarak gaz akışına hazır hale geldi. Kara inşaatında kullanılan malzemelerin yüzde 98'i yurt içinden elde edildi.



Avrupa'da da yaşayan milyonlarca insan projeden istifade edecek. TürkAkım ülkemizi doğalgazın ilk alıcısı konumuna yükselterek transit riskleri de ortadan kaldıracak. Yeni bir tedarik hattını daha devreye alarak sistem esnekliğimizi geliştirmiş olacağız.



TürkAkım doğal gaz boru hattının hizmete girmesi dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov katılıyor.







Açılış töreninde ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Temenuzhka Petkova, Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Aleksander Antic de yer alıyor.







Devlet ve hükümet başkanlarının salona girişinin ardından TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin tanıtım videosu gösterildi.

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksander Novak konuşma yapacak.



Konuşmaların ardından Russkaya Kompresör İstasyonu ve Kıyıköy Alım Terminali ile bağlantı kurularak, TürkAkım Doğalgaz Botu Hattı'nı faaliyete geçirecek sembolik vana açılışı gerçekleştirilecek.



Açılış sırasında ekranda doğalgaz akış animasyonu gösterilecek.

Açılıştan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarıyla aile fotoğrafı çektirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vucic ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Borisov onuruna yemek verecek.





Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattı 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirildi.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek.

TÜRKAKIM İLK GAZ AKIŞI İÇİN HAZIR

Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattı gaz akışına hazır hale getirildi.

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım'ın 1,5 yıllık inşaat süreci sona erdi. Anapa'da bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali de tamamlandı.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım, şu an itibarıyla 100 milyon metreküp gazla doldurularak ticari operasyona başlamaya hazır hale getirildi.





TÜRKAKIM PROJESİ HAKKINDA

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşuyor. Birinci hattan gelecek 15,75 milyar metreküplük doğal gaz, Rusya'nın Anapa kentinden Kıyıköy'e taşınacak. Proje kapsamındaki ikinci hat üzerinden gönderilecek aynı miktardaki doğal gaz ise Türkiye'den Avrupa'ya ulaşacak.

Gazprom'dan 20 Kasım'da yapılan açıklamada, TürkAkım boru hattına doğal gaz temin edecek Russkaya Kompresör İstasyonu'ndan, Trakya kıyısındaki Kıyıköy'de yer alan alım terminaline kadar uzanan iki boru hattının da doğal gaz dolum işleminin tamamlandığı kaydedilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla bugün İstanbul'da yapılacak törenle hattın açılışı gerçekleştirilecek.