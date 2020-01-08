Memur 2020 Ocak ayı ikramiye zam oranı ne kadar oldu? Oldu sorusu yanıtını buldu. Zam ve enflasyon farkıyla birlikte ocak itibarıyla emekli olmayı planlayan memurların alacağı ikramiyede artış olacak. Memur 15 Aralık 2019'da, 15 Aralık 2019-14 Ocak 2020 arasının maaşını peşin aldı. Bu durumda 2020 için ödenen 14 günlük maaşına 2020 zammı yansıtılmadı. 15 Aralık'ta aldığı ücretin 14 günlük tutarına yüzde 5.49 fark hesaplanacak. İkramiye işçiye verilen bir ücret ekidir. Yasal dayanağı 4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesi olup ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ