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geçirene aylık | Hangi olaylar iş kazasına giriyor?

Alınan tedbirlerle iş ları engellenmeye çalışılsa da maalesef üzücü olaylarla karşılaşılabiliyor. İş kazalarında çalışanların bazı hakları bulunuyor. Peki bu haklar neler? Hangi olaylar iş kazasına giriyor? Kalp krizi geçiren de yararlanabiliyor mu? Detaylar haberimizde...

Kaza geçirene aylık
Alınan tedbirlerle iş ları engellenmeye çalışılsa da maalesef üzücü olaylarla karşılaşılabiliyor. İş kazalarında çalışanların bazı hakları bulunuyor. Bu haklar maaş, geçici ödenek, sürekli ödenek, tazminat gibi durumları içeriyor. Ancak asıl tartışılan konu, hangi olayların iş kazası sayılacağı. Genel anlamıyla bir olayın iş kazası sayılabilmesi için sigortalının işyerinde olması ya da işyeriyle ilgili bir yerde bulunması aranıyor. Çalışan işyeri dışında asıl işini yapmadığı sıralarda da bir kaza geçirirse, bu iş kazası olarak sayılıyor. Sigortalı işyerinde işini yaparken ya da dinlenirken bir kalp krizi geçirirse, bu iş kazası sayılıyor. Aynı çalışan işveren tarafından bir yere gönderilse orada verilen işi yapmadığı bir esnada bile kalp krizi geçirirse yine iş kazası olarak değerlendiriliyor. Örneğin; başka bir şehre tahsilat için giden bir çalışanın kaldığı otelde akşam mesai saatleri dışında yemek yerken başına gelen bir olay iş kazası sayılıyor. Eğer işle ilgili olan zamanın dışında bir olay gerçekleşirse, örneğin çalışan işten ayrıldı ve evine giderken geçirdi ise bu iş kazası sayılmıyor. Fakat trafik kazası şirket aracında ya da serviste meydana gelirse, bu yine iş kazası olarak değerlendiriliyor. Ücretli izindeki bir çalışan işyerine ziyarete gittiğinde düşüp kaza geçirirse bu, iş kazası olarak değerlendiriliyor. İş kazasının, sigortalıların işvereni tarafından, o yerin kolluk kuvvetlerine derhal bildirilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na en az 3 gün içinde durumun bildirilmesi şartı bulunuyor.

YAKINLARIN DA HAKKI VAR
İş kazası geçiren çalışanların ve yakınlarının sağlık durumuna göre bazı hakları bulunuyor:

İstirahatli kaldığı sürede geçici iş görmezlik ödeneği veriliyor.
Sağlık durumuna göre sürekli iş görmezlik geliri bağlanıyor.
Çalışanın vefatı halinde hak sahiplerine gelir bağlanıyor.
Gelir bağlanmış kız çocuklarına evlenme ödeneği veriliyor.
Vefat eden sigortalı için cenaze ödeneği veriliyor.

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