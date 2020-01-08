İkinci el araç satışında dolandırıcılığa son Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Noterler Birliği'ni ikinci el araç satışında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kuruluşu ve işletilmesi konusunda yetkilendirdiklerini belirterek, bu sistemle satış bedeli ile aracın mülkiyetinin eş zamanlı olarak devredilebileceğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Noterler Birliği'ni ikinci el araç satışında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kuruluşu ve işletilmesi konusunda yetkilendirdiklerini belirterek, bu sistemle satış bedeli ile aracın mülkiyetinin eş zamanlı olarak devredilebileceğini söyledi. Sistemi kullanacak vatandaşın sembolik bir para ödeyeceğini belirten Pekcan, "Bunu bugün için 20 lira olarak belirledik. Sistem sayesinde artık vatandaşımız, daha güvenli, daha hızlı ve daha az maliyetli bir ödeme sistemi ile taşıt alım satım işlemini gerçekleştirecek" diye konuştu.