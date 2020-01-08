Devlet kendi işini kurmak isteyen küçük girişimcilerin imdadına yetişiyor. Aile Bakanlığı, iş kurmak isteyen kadınlara 15 bin lira faizsiz kredi sağlıyor. Kredi için 2 yıl geri ödeme istenmiyor. Destek kapsamında, kırsal alanda meyvecilik projelerinde kredi geri ödemesi 11 yıl olarak belirlendi. Devletin girişimcilere ve yatırımcılara sağladığı hibe desteğinin ardından hibe almak isteyenler tarafından hibe kelimesi araştırılan kelimeler arasına girdi. Peki KOSGEB ile girişimci faizsiz kredi nasıl alır, başvuru şartları nedir? Detaylar haberimizde

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