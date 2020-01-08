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  • 08.01.2020 16:34
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 16:34

Dar gelirli girişimciye faizsiz kredi müjdesi! ile , nedir?

Dar gelirli girişimciye faizsiz kredi müjdesi geldi. Bu bağlamda devletten 15 bin lira alınabilecek. Ve geri ödemesi 2 yılda yapılacak. Kendi işini kurmak isteyen, ticaret hayatına atılmak isteyen, yeni bir iş, yeni bir gelir kapısı sağlamak isteyen kişilerin, bu planlarını hayata geçirmek için bu teşvikleri takip etmesi gerekmektedir. Verilen desteklerde başarılı görülen projelerin son bir yıllık geri ödemesi de hibe edilecek. Başarı kriterleri arasında, açılan işyerlerinde en az 2 kadının da edilmiş olması ve ödemelerin düzenli yapılması var.

Girişimciye 15 bin lira faizsiz kredi fırsatı! Başvuru şartları nedir?

Devlet kendi işini kurmak isteyen küçük girişimcilerin imdadına yetişiyor. Aile Bakanlığı, iş kurmak isteyen kadınlara 15 bin lira faizsiz kredi sağlıyor. Kredi için 2 yıl geri ödeme istenmiyor. Destek kapsamında, kırsal alanda meyvecilik projelerinde kredi geri ödemesi 11 yıl olarak belirlendi. Devletin girişimcilere ve yatırımcılara sağladığı hibe desteğinin ardından hibe almak isteyenler tarafından hibe kelimesi araştırılan kelimeler arasına girdi. Peki KOSGEB ile girişimci faizsiz kredi nasıl alır, başvuru şartları nedir? Detaylar haberimizde

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